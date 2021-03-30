МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам меняется слабо во вторник утром, при этом курс доллара к иене укрепился до годового максимума, что поддерживается ростом доходности американских госбондов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.50 мск курс евро к доллару снижался до 1,1761 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1762 доллара, курс доллара к иене рос до 109,97 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,78 иены, при этом ранее показатель достиг 110 иен впервые за год. Вопреки политике. Зачем США скупают российскую нефть

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 92,94 пункта, показатель находится у наивысших отметок с прошлого ноября.

Доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) поднимается второй день подряд и составляет 1,74%, на этом уровне доходность была в середине месяца, а раньше — только в январе 2020 года. Доходность гособлигаций США растет четвертый месяц подряд, к концу ноября показатель составлял менее 1%. Такая динамика связана с инфляционными ожиданиями.

Прогнозы по экономике США также в целом поддерживают доллар после новостей о пакете поддержки. Ранее в текущем месяце президент США Джо Байден подписал пакет дополнительной поддержки экономики страны на 1,9 триллиона долларов, включающий в том числе прямые выплаты большинству налогоплательщиков на сумму 1400 долларов.