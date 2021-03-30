МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник продолжает снижаться к 1700 долларам за тройскую унцию на фоне роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.10 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,49%, или на 8,4 доллара, до 1706,2 доллара за тройскую унцию. В понедельник золото подешевело на 1,2%. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,6% — до 24,623 доллара за унцию. Почему США покупают нефть у России, но грозят санкциями Европе

Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) растет вторую торговую сессию подряд. Доходность составляет около 1,74%, — на этом уровне она была в середине месяца, а раньше — только в январе 2020 года.

Такая динамика снижает привлекательность золота, поддерживая курс доллара. Дорогой доллар делает золото менее доступным при его покупке в другой валюте.

В целом продолжение вакцинации и ожидания восстановления мировой экономики негативны для золота, которое традиционно считается надежным активом. С начала года золото потеряло 10% стоимости.