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Цена на золото опускается на росте доходности гособлигаций США
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Стоимость золота во вторник продолжает снижаться к 1700 долларам за тройскую унцию на фоне роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.10... ПРАЙМ, 30.03.2021
торги, золото, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник продолжает снижаться к 1700 долларам за тройскую унцию на фоне роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.10 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,49%, или на 8,4 доллара, до 1706,2 доллара за тройскую унцию. В понедельник золото подешевело на 1,2%. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,6% — до 24,623 доллара за унцию.
Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) растет вторую торговую сессию подряд. Доходность составляет около 1,74%, — на этом уровне она была в середине месяца, а раньше — только в январе 2020 года.
Такая динамика снижает привлекательность золота, поддерживая курс доллара. Дорогой доллар делает золото менее доступным при его покупке в другой валюте.
В целом продолжение вакцинации и ожидания восстановления мировой экономики негативны для золота, которое традиционно считается надежным активом. С начала года золото потеряло 10% стоимости.