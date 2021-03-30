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https://1prime.ru/Financial_market/20210330/833351742.html
Российский рынок акций прибавляет на позитивных сигналах с мировых рынков
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Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника умерено повышается по основным биржевым индексам в условиях преобладания позитива на мировых фондовых площадках. Рублевый... ПРАЙМ, 30.03.2021
рынок акций, мосбиржа, ртс, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника умерено повышается по основным биржевым индексам в условиях преобладания позитива на мировых фондовых площадках.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышался на 0,3%, до уровня 3540 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,4%, до 1474 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
С утра фьючерсы на американские фондовые индексы преимущественно прибавляют — в пределах 0,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также повышаются: шанхайский Shanghai SE Composite Index — на 0,5%, японский Nikkei 225 — на 0,2%.