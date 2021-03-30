МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника умерено повышается по основным биржевым индексам в условиях преобладания позитива на мировых фондовых площадках.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышался на 0,3%, до уровня 3540 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,4%, до 1474 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Вопреки политике. Зачем США скупают российскую нефть

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы преимущественно прибавляют — в пределах 0,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также повышаются: шанхайский Shanghai SE Composite Index — на 0,5%, японский Nikkei 225 — на 0,2%.