МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Рубль растерял утренний рост к доллару и продолжает расти к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.43 мск вторника рос на 6 копеек — до 75,74 рубля, курс евро снижается на 12 копеек, до 88,9 рубля. В начале торгов рубль прибавлял к доллару 8 копеек, к евро — 2 копейки.

Майский фьючерс на нефть марки Brent колеблется недалеко от уровня предыдущего закрытия и к настоящему моменту теряет 0,06% — до 64,88 доллара за баррель. "В Вашингтоне раскрыли козыри". Сколько будет стоить рубль к лету

Прогнозы по нефти стоит строить после решения ОПЕК+ по квотам, считает Алексей Антонов из "Алор Брокер". При позитивном исходе саммита нефтяников не исключен забег котировок ближе к 70 долларам, но вряд ли нефть там задержится надолго, предполагает он.

"Пока отметка в 76 рублевым "медведям" не покорилась, но это вопрос лишь времени", — добавил Антонов.

По прогнозу Константина Кочергина из банка "Восточный", курс пары доллар/рубль во вторник будет находиться в диапазоне 75,05-76,85 рублей за доллар.