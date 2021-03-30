МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно поднимаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.06 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,55%, до 7,57 доллара, "Новатэка" — на 1,94%, до 200,1 доллара, "Лукойла" — на 0,86%, до 83,11 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,7%, до 6,02 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,2%, до 24,7 доллара. Вопреки политике. Зачем США скупают российскую нефть

Цена бумаг "Норникеля" поднималась на 0,91%, до 30,45 доллара, "Северстали" — на 1,74%, до 19,26 доллара, НЛМК — на 1,19%, до 30,5 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 0,2%, до 0,99 доллара, Сбербанка — росли на 0,78%, до 15,56 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднималась на 1,84%, до 58,15 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,22%, до 9,08 доллара, "Магнита" — дорожали на 0,78%, до 14,9 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,38%, до 3,27 доллара.