МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника снизился на 12,64 копейки, составив 75,7023 рубля, свидетельствуют данные биржи. Кто из россиян рискует лишиться всех своих накоплений

В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 75,8287 рубля за доллар.