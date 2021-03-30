МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник продолжают расти, на рынках сохраняется склонность к риску на фоне ожиданий восстановления экономики, немецкий DAX вновь обновил исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.03 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,35%, до 6759,78 пункта, французский CAC 40 — на 0,48%, до 6044,09 пункта, немецкий DAX — на 0,62%, до 14909,95 пункта, ранее показатель достиг максимальной отметки в 14936,5 пункта, что является новым историческим рекордом. Вопреки политике. Зачем США скупают российскую нефть

Мировые фондовые рынки в целом склонны к росту на текущей неделе. В понедельник американский промышленный индекс Dow Jones (DJIA) обновил исторический рекорд, нового максимума достиг и немецкий DAX.

Инвесторы надеются, что продолжающая вакцинация и меры стимулирования властей и центробанков поддержат восстановление экономики, пострадавшей в прошлом году от локдауна.

Важной для рынков на этой неделе будет статистика по Европе и США. В среду выйдут данные по ВВП Великобритании в четвертом квартале, а также безработице в Германии в марте и по инфляции еврозоны в марте. В среду, четверг и пятницу выйдет три релиза по рынку труда США — Automatic Data Processing (ADP) опубликует число рабочих мест в частных компаниях США, затем будет опубликовано еженедельное число заявок на пособие по безработице, а следом — данные по безработице в марте.

"С растущим оптимизмом, заложенным в цену, экономическим данным нужно будет дать заметную поддержку в будущем. И как мы все знаем, на рынках нет верных ставок, особенно когда дело касается ставок на прогнозы сильных экономических данных", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).