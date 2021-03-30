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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210330/833352831.html
Официальный курс евро на среду снизился до 88,88 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 46,69 копейки — до 88,8821 рубля, курс доллара — на 12,64 копейки, до 75,7023 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 30.03.2021
валюты, рубль, евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 46,69 копейки — до 88,8821 рубля, курс доллара — на 12,64 копейки, до 75,7023 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 28 копеек, составив 81,6332 рубля.