МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 46,69 копейки — до 88,8821 рубля, курс доллара — на 12,64 копейки, до 75,7023 рубля, следует из данных Банка России. Почему США покупают нефть у России, но грозят санкциями Европе

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 28 копеек, составив 81,6332 рубля.