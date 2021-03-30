МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник днем растет к большинству других мировых валют, при этом доллар к иене обновил максимум за год на фоне возобновившегося уверенного роста доходности казначейских облигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.46 мск курс евро к доллару снижался до 1,174 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1762 доллара. Курс доллара к иене рос до максимума с марта 2020 года в 110,28 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,78 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,18%, до 93,11 пункта. Кто из россиян рискует лишиться всех своих накоплений

Доходность гособлигаций США снова растет на фоне инфляционных ожиданий и надежд на восстановление американской экономики. Так, доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) после временной стабилизации растет второй день подряд и составляет 1,77%. На таком уровне показатель был в середине месяца, а до этого — только в январе 2020 года.

"Поддержку доллару в паре с иеной оказывает рост доходности казначейских облигаций, поскольку рынок сосредоточен на перспективах восстановления экономики США. К концу года доллар может вырасти до 115 иен, в зависимости от темпов восстановления", — сказал агентству Франс Пресс старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава (Masahiro Ichikawa).

Позднее на динамику валютных курсов может повлиять статистика из Германии и США. Так, аналитики полагают, что инфляция в Германии в марте, по предварительной оценке, ускорилась до 1,7% в годовом выражении с 1,3% месяцем ранее. Кроме того, в США в первые часы торгов аналитическая компания Conference Board опубликует индекс доверия потребителей за март. Согласно оценкам аналитиков, индикатор вырос до 96,9 пункта с 91,3 пункта в феврале.