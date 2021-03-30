МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США преимущественно снижаются во вторник на фоне возвращения доходности гособлигаций на уровень начала 2020 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.45 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,25% — до 33113,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,58%, до 12868,12 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,05%, до 3956,75 пункта.

Трейдеров беспокоит возобновившийся рост доходности гособлигаций. Так, показатель для десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) после временной стабилизации растет второй день подряд и составляет 1,771%. На таком уровне показатель был в середине марта, а до этого — только в январе 2020 года. Почему США покупают нефть у России, но грозят санкциями Европе

В текущем году инвесторы выходят из гособлигаций, поскольку улучшающиеся экономические перспективы и опасения по поводу ускорения инфляции ведут к сокращению спроса на более безопасные активы, к которым относится и американский госдолг. Как пишет газета Wall Street Journal, некоторые на рынке считают, что ФРС США повысит ставку в 2023 году, несмотря на то, что регулятор пообещал проводить мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока рынок труда не восстановится и инфляция не будет держаться выше 2% в течение определенного периода.

"Рынки продолжают оценивать вероятность такого решения. По сути, это большой экономический эксперимент, которого не было в течение многих десятилетий, что объясняет, почему экономическая неопределенность сегодня более высока", — сказал газете стратег J.P. Morgan Asset Management Хью Гимбер (Hugh Gimber).

Гимбер ждет, что доходность казначейских облигаций будет расти до конца года. Однако он добавил, что это не должно ограничивать спрос на акции. "Пока что кажется довольно очевидным, что рынки сосредоточены на экономическом росте, инфляции и компромиссе в монетарной политике", — добавил эксперт.