МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля снижается к доллару и евро на внешнем негативе.

Понижение курсов большинства "развивающихся" валют против доллара и снижение цен на нефть оказывают давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.14 мск повышается на 23 копейки, до 75,91 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 89,12 рубля, следует из данных Московской биржи.

Утренняя сессия сегодня открывалась небольшим укреплением рубля.

РУБЛЬ ПОД ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Российская валюта днем во вторник торгуется под давлением внешнего негатива. Основной фактор давления — удешевление нефти. Стоимость барреля сорта Brent теряет сейчас около 1,8%, достигая 63,7 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают ожидать новости от ОПЕК+. Как сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, Саудовская Аравия контактировала с рядом других стран накануне, и большинство участников альянса выражают готовность продлить текущие условия соглашения на май. При этом Эр-Рияд заверил, что готов продлить и собственные добровольные сокращения, выразив опасения относительно неопределенности ситуации на рынке. Почему США покупают нефть у России, но грозят санкциями Европе

"Развивающиеся" валюты сегодня в основном теряют против доллара, фондовые фьючерсы США также падают, сигнализируя о слабом аппетите к риску. Это также оказывая давление на курс рубля.

В итоге курсы доллара и евро повышаются к рублю на 0,1-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,85 тысячи за баррель сорта Brent – близко к максимуму за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Рубль не смог во вторник противостоять ухудшению ситуации на российском и внешнем долговом рынке, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Ближайшей целью восстановления доллара может выступить пятничный максимум 76,2 рубля. В этом случае евро может уйти к отметке 89,4 рубля. Данный импульс способно спровоцировать развитие нисходящего движения мировых рынков", — добавляет он. Эксперт дал прогноз по срокам восстановления международного туризма

Среди внешних факторов — сохраняющаяся угроза санкций США: вчера появилась информация, что администрация президента страны Джозефа Байдена находится на финальной стадии решений об "известных и неизвестных" мерах в отношении РФ по обвинениям в хакерских атаках на софт компании Solar Winds, отмечает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Какой-то конкретики вновь не последовало, и это вполне объяснимо и ожидаемо. Учитывая это, курс, вероятно, пока задержится в диапазоне 75-76 рублей", — оценивает он.