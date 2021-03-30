МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 31 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (февраль) 4,3% -1,2%
3:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (февраль) -19,4% 5%
3:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (февраль) 0,3%  
4:00 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (март) 51,6  
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 50,6 51
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (март) 51,4  
9:00 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (4кв2020) 1,3%  
9:00 GBP Великобритания — Баланс счета текущих операций (4кв2020) -15,7 млрд ф.ст. -34 млрд ф.ст.
9:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) (4кв2020) -7,8% -7,8%
9:00 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) (4кв2020) 1% 1%
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (март) 6,9% 6,4%
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (март) 0,7% 0,4%
9:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (февраль) -4,6% 2%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0%  
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0%  
10:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (март) 9 тыс -3 тыс
10:55 EUR Германия — Уровень безработицы (март) 6% 6%
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 1,1%  
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,2%  
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 0,9% 1,3%
13:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,1%  
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (март) 117 тыс 550 тыс
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (январь) 0,1% 0,5%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (февраль) 5,7%  
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (март) 59,5 60,7
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (февраль) -2,8% -2,9%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 1,912 млн барр 0,4 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,935 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Татнефть — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Транснефть — телеконференция менеджмента по отчетности по МСФО за 4кв2020/2020    
  RUB Группа O’КЕЙ — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
  RUB НОВАТЭК — закрытие реестра для участия в ГОСА (23.04.2021, в заочной форме) 14,23 (1П2019) + 18,1 (фин) — див-д 2019 11,82 (1П02020) + 23,74 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 07.05.2021) — див-д 2020
  RUB ЛУКОЙЛ — СД (рассмотрение сделки с заинтересованностью)    
  RUB Роснефть — СД (программа энергосбережения на 2021-2025, отчет о результатах внутреннего аудита за 2020)    
  RUB ТГК-1 — СД (выбор кандидатур в органы управления и контроля организаций, в которых участвует компания)    