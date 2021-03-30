Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

RUB Татнефть — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020

15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Транснефть — телеконференция менеджмента по отчетности по МСФО за 4кв2020/2020

RUB Группа O’КЕЙ — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020

RUB НОВАТЭК — закрытие реестра для участия в ГОСА (23.04.2021, в заочной форме) 14,23 (1П2019) + 18,1 (фин) — див-д 2019 11,82 (1П02020) + 23,74 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 07.05.2021) — див-д 2020

RUB ЛУКОЙЛ — СД (рассмотрение сделки с заинтересованностью)

RUB Роснефть — СД (программа энергосбережения на 2021-2025, отчет о результатах внутреннего аудита за 2020)