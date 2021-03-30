МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы США во вторник снижаются на фоне роста доходности казначейских облигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.11 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,25%, до 33087,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,7%, до 12968,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,45%, до 3953,3пункта.

Инвесторов беспокоит рост доходности гособлигаций США. Показатель для десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) после временной стабилизации растет второй день подряд и составляет 1,738%. На таком уровне выше отметки 1,7% показатель был в середине марта, а до этого же только в январе 2020 года. "В Вашингтоне раскрыли козыри". Сколько будет стоить рубль к лету

Кроме того, аналитики отмечают, что на рынки по-прежнему оказывает определенное давление ситуация с коронавирусом. Трейдеры опасаются, что усилий кампаний вакцинации может быть недостаточно для того, чтобы стабилизировать заболеваемость в мире и, следовательно, глобальную экономическую активность.

"Существуют вопросы по поводу эффекта развертывания вакцинации: достаточно ли этого будет, чтобы компенсировать риск новой волны заболеваемости коронавирусом? Это может поставить под угрозу возобновление торговли. То, что все вернется в норму к лету, как многие ожидали, становится все сомнительнее", — приводит газета Wall Street Journal слова заместителя директора по инвестициям Brooks Macdonald Эдварда Парка (Edward Park).

В то же время статистика по стране оказалась лучше прогнозов. Так, индекс доверия потребителей в США в марте вырос до 109,7 пункта с пересмотренного показателя февраля в 90,4 пункта. Показатель достиг максимального за год значения.