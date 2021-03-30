МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник снизился по основным индексам вслед за ценами на нефть и драгметаллы, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,12%, до 3525,23 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,53%, до 1460,32 пункта. Разница в динамике индексов объясняется вечерним ростом курса доллара на 36 копеек, до 76,04 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,22% — до 64,13 доллара за баррель.

Стоимость июньского фьючерса на золота снижается на 1,62%, июльского на платину – на 1,58%, майского на серебро – на 2,39%.