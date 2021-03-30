МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги вторника на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением стоимости, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,01%, до 7,45 доллара, "Новатэка" — на 0,05%, до 196,2 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,87%, до 80,86 доллара, "Газпрома" — на 1,37%, до 5,9 доллара, а "Газпром нефти" — на 0,2%, до 24,7 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 1,29%, до 30,56 доллара, "Северстали" — на 2,43%, до 19,39 доллара, расписки НЛМК подорожали на 2,85%, до 31 доллара.

Расписки ВТБ увеличились в цене на 1,11%, до 1 доллара, Сбербанка — подешевели на 0,23%, до 15,4 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась при этом на 3,5%, до 59,1 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 1,21%, до 8,95 доллара, "Магнита" — на 0,2%, до 14,76 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 0,61%, до 3,23 доллара.