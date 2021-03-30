МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи Европы во вторник закрылись ростом на ожиданиях восстановления мировой экономики после кризиса пандемии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,56%, до 67773,98 пункта, французский CAC 40 — на 1,21%, до 6088,04 пункта. Немецкий DAX вырос на 1,29%, до 15008,61 пункта, вновь обновив исторический максимум.

Инвесторы вновь обратились к оптимистичным ожиданиям роста экономики. Постепенное ускорение темпов вакцинации от коронавируса приведет к окончательному снятию карантинных ограничений и, как следствие, постепенному восстановлению глобальной экономической активности. Ожидания продолжения мягкой денежно-кредитной политики мировых центробанков также поддерживает рынки.

Участники торгов также обратили внимание на макростатистику по Германии. Так, потребительские цены в стране в марте в годовом выражении, по предварительной оценке, выросли на 1,7% после инфляции в 1,3% в феврале. В месячном выражении цены выросли на 0,5% после роста на 0,7% в феврале. Оба показателя совпали с прогнозами аналитиков.

Главный экономист KfW Фрици Кёлер-Гейб (Fritzi Koehler-Geib) сказала газете Wall Street Journal, что перебои с поставками, которые могут возникнуть на фоне ослабления карантинных ограничений и растущего спроса на товары, приводят к росту цен в стране. В то же время, отметила аналитик, новое ужесточение ограничений может привести к снижению цен.