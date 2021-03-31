МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 31 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (февраль)
|4,3%
|-2,1% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (февраль)
|-19,4%
|21,6% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (февраль)
|0,3%
|0,2% (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (март)
|51,6
|55,3 (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|50,6
|51,9 (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (март)
|51,4
|56,3 (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (4кв2020)
|1,3%
|5,9% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Баланс счета текущих операций (4кв2020)
|-14,3 млрд ф.ст.
|26,3 млрд ф.ст. (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г) (4кв2020)
|-7,8%
|-7,3% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв) (4кв2020)
|16%
|1,3% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (март)
|6,9%
|5,7% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (март)
|0,7%
|0,2% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (февраль)
|-4,6%
|2%
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0%
|10:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (март)
|9 тыс
|-3 тыс
|10:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (март)
|6%
|6%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|1,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|0,9%
|1,3%
|13:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,1%
|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (март)
|117 тыс
|550 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (январь)
|0,1%
|0,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (февраль)
|5,7%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (март)
|59,5
|60,7
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (февраль)
|-2,8%
|-2,9%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|1,912 млн барр
|0,4 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,935 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Татнефть — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
|15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Транснефть — телеконференция менеджмента по отчетности по МСФО за 4кв2020/2020
|RUB
|Группа O’КЕЙ — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
|RUB
|НОВАТЭК — закрытие реестра для участия в ГОСА (23.04.2021, в заочной форме)
|14,23 (1П2019) + 18,1 (фин) — див-д 2019
|11,82 (1П02020) + 23,74 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 07.05.2021) — див-д 2020
|RUB
|ЛУКОЙЛ — СД (рассмотрение сделки с заинтересованностью)
|RUB
|Роснефть — СД (программа энергосбережения на 2021-2025, отчет о результатах внутреннего аудита за 2020)
|RUB
|ТГК-1 — СД (выбор кандидатур в органы управления и контроля организаций, в которых участвует компания)
https://1prime.ru/Financial_market/20210331/833358913.html