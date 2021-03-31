МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций с утра разнонаправленно меняется по основным биржевым индексам на фоне нейтральных внешних сигналов. Вопреки политике. Зачем США скупают российскую нефть

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск снижался на 0,2%, до уровня 3518 пунктов, долларовый индекс РТС повышался на 0,2%, до 1464 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются в пределах 0,05%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пределах 0,7%

Стоимость нефти прибавляет 0,8% — до 64,7 доллара за баррель сорта Brent.