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Российский рынок акций с утра меняется разнонаправленно
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. Российский рынок акций с утра разнонаправленно меняется по основным биржевым индексам на фоне нейтральных внешних сигналов. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск снижался на... ПРАЙМ, 31.03.2021
рынки, мосбиржа, ртс, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций с утра разнонаправленно меняется по основным биржевым индексам на фоне нейтральных внешних сигналов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск снижался на 0,2%, до уровня 3518 пунктов, долларовый индекс РТС повышался на 0,2%, до 1464 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
С утра фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются в пределах 0,05%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пределах 0,7%
Стоимость нефти прибавляет 0,8% — до 64,7 доллара за баррель сорта Brent.