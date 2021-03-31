МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Рубль немного укрепляется относительно доллара и евро в среду на поддержке нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск среды снижался на 16 копеек — до 75,69 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 88,74 рубля. Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,76% — до 64,71 доллара за баррель.

Андрей Кочетков из "Открытие Брокер" отмечает, что для рубля важным является рост котировок нефти. Аналитик ожидает небольшого укрепления отечественной валюты в первой половине дня. Эксперт предсказывает рост курса биткоина до $60 тысяч

Алексей Антонов из "Алор Брокер" замечает, что пара доллар-рубль продолжает держаться чуть ниже отметки в 76 рублей. По его мнению, для усиления позиций рубля нет ни фундаментальных, ни новостных поводов. На российскую валюту по-прежнему давит усиление позиций доллара к корзине мировых валют, указывает он.

Минфин планирует провести аукцион ОФЗ, напоминает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" и полагает, что аукцион состоится, хотя спрос на облигации пока не восстановился и находится на низком уровне.

"Минфин, вероятнее всего, не будет выходить с агрессивным предложением, чтобы не стимулировать спекулятивный спрос. Острой потребности в деньгах у бюджета сейчас нет, поэтому скидок более 0,05 п.п. не ожидается. Фактически этот аукцион направлен на изучение интереса к ОФЗ после их сильной коррекции на фоне распродаж. Если удастся разместить бумаги на сумму свыше 50 миллиардов рублей, то это можно будет считать хорошим сигналом для рынка", — добавляет он.