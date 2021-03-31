МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды снизился на 6,50 копейки, составив 75,6373 рубля, свидетельствуют данные биржи. И корабль плывет: эпопея с блокировкой Ever Given подошла к концу

В вторник средневзвешенный курс доллара составлял 75,7023 рубля за доллар.