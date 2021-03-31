МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды снизился на 6,50 копейки, составив 75,6373 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Суэцкий канал

И корабль плывет: эпопея с блокировкой Ever Given подошла к концу

В вторник средневзвешенный курс доллара составлял 75,7023 рубля за доллар.