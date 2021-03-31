МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к евро в среду днем в рамках коррекции после роста в течение двух дней подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.45 мск курс евро к доллару рос до 1,1739 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1714 доллара. Курс доллара к иене рос до 110,56 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 110,34 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,2%, до 93,11 пункта. И корабль плывет: эпопея с блокировкой Ever Given подошла к концу

В среду отмечается коррекционное снижение курса доллара в паре с евро после того, как показатель рос с начала недели. За это время он укрепился на 0,5%. Поддержку евро оказывает внутренняя статистика, оправдавшая прогнозы аналитиков. Так, безработица в Германии в марте ожидаемо сохранилась на уровне февраля в 6%, а годовая инфляция в еврозоне в марте ожидаемо ускорилась до 1,3% с 0,9% месяцем ранее.

Позднее в ходе торгов трейдеры ждут статистку из США, которая может повлиять на курс доллара. Так, аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует число рабочих мест в частных компаниях США в марте, ожидается рост показателя на 550 тысяч после роста в феврале на 117 тысяч. А в пятницу будут известны данные о величине безработице в стране, аналитики ожидают снижения до 6% с 6,2%.

Кроме того, как написали аналитики банка ING в своем обзоре, размещенном на сайте, "сегодня в центре внимания находится объявление президента США Джо Байдена по инфраструктурному плану". По данным СМИ, Байден представит в среду новый пакет мер по восстановлению экономики в размере 2,25 триллиона долларов, которые пойдут на создание новых рабочих мест и улучшение инфрастуктуры.