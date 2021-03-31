МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду несколько опускаются после роста ранее и вслед за основными мировыми рынками, при этом немецкий DAX вновь обновил исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.42 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,29%, до 6752,71 пункта, французский CAC 40 — на 0,15%, до 6078,71 пункта, немецкий DAX — поднимался на 0,06%, до 15017,45 пункта, ранее показатель достиг максимальной отметки в 15037,45 пункта, что является новым историческим рекордом. Днем ранее индексы закрылись ростом.

В среду мировые фондовые рынки больше склонны к снижению. Биржи Азии опустились по итогам торгов в пределах 1%, днем ранее индексы США в основном слабо уменьшились. Кудрин призвал увеличивать финансовую самостоятельность регионов

Отражается на торгах и ситуация с маржин-коллом фонда Archegos Capital Management и продажей брокерами фонда акций различных компаний на сумму более 20 миллиардов долларов. Европейский банковский сектор снижается в результате на 0,5%, акции Credit Suisse дешевеют на 2,6%.

Нефтяные котировки снижаются второй день подряд на ожиданиях вокруг судьбы сделки ОПЕК+. В связи с этим снижаются в цене акции энергетических компаний региона: акции британской BP дешевеют на 1,4%, Total — на 1,5%.

Немецкий DAX поддерживает внутренняя статистика. Безработица в Германии в марте ожидаемо не изменилась по сравнению с февралем, сохранившись на уровне в 6%. При это число безработных в Германии снизилось на 8 тысяч, ожидалось снижение на 3 тысячи.