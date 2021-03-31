МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 13,69 копейки — до 88,7452 рубля, курс доллара — на 6,5 копейки, до 75,6373 рубля, следует из данных Банка России. И корабль плывет: эпопея с блокировкой Ever Given подошла к концу

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 9,73 копейки, составив 81,5359 рубля.