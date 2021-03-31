2021-03-31T13:46:57+03:00
2021-03-31T13:46:57+03:00
2021-03-31T13:46:57+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210331/833361577.html
Официальный курс евро на четверг снизился до 88,75 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 13,69 копейки — до 88,7452 рубля, курс доллара — на 6,5 копейки, до 75,6373 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 31.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 13,69 копейки — до 88,7452 рубля, курс доллара — на 6,5 копейки, до 75,6373 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 9,73 копейки, составив 81,5359 рубля.