МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Акции ВТБ выросли более чем на 5% и обновили максимум за год, отыгрывая в первой половине дня отчетность банка по МСФО за январь-февраль и прогнозы по прибыли, следует из данных Московской биржи.

К 13.35 мск бумаги банка росли на 4,4%, а ранее в среду уже повышались на 5,47% — до 4,204 копейки (максимум с марта 2020 года). Китай заливает топливом рынки Азии назло США

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за январь-февраль выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 58,4 миллиарда рублей, сообщил банк ранее в среду. Член правления банка Дмитрий Пьянов ожидает рекордного по прибыли первого квартала и рекордного года с чистой прибылью в 250-270 миллиардов рублей.