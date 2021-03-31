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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210331/833361611.html
Акции ВТБ обновили максимум за год
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. Акции ВТБ выросли более чем на 5% и обновили максимум за год, отыгрывая в первой половине дня отчетность банка по МСФО за январь-февраль и прогнозы по прибыли, следует из данных... ПРАЙМ, 31.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Акции ВТБ выросли более чем на 5% и обновили максимум за год, отыгрывая в первой половине дня отчетность банка по МСФО за январь-февраль и прогнозы по прибыли, следует из данных Московской биржи.
К 13.35 мск бумаги банка росли на 4,4%, а ранее в среду уже повышались на 5,47% — до 4,204 копейки (максимум с марта 2020 года).
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за январь-февраль выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 58,4 миллиарда рублей, сообщил банк ранее в среду. Член правления банка Дмитрий Пьянов ожидает рекордного по прибыли первого квартала и рекордного года с чистой прибылью в 250-270 миллиардов рублей.