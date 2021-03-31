МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США преимущественно растут в среду в ожидании статистики рынка труда страны и выступления президента Джо Байдена касательно плана развития инфраструктуры, свидетельствуют данные торгов. "Вопреки недовольству". Зачем пытаются удешевить доллар и евро

По состоянию на 14.05 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,13% — до 32883 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,59%, до 12953,88 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — поднимался на 0,09%, до 3951,62 пункта.

Аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует сегодня число рабочих мест в частных компаниях США по итогам марта, ожидается рост показателя на 550 тысяч после прибавки в феврале на 117 тысяч. Эти данные выйдут за несколько дней до публикации министерством труда официальных данных о безработице за март. Аналитики ожидают снижения показателя до 6% с 6,2%.

Кроме того, трейдеры ждут, что президент США Джо Байден представит в среду новый пакет мер восстановления экономики. По данным СМИ, его размер может составить 2,25 триллиона долларов, они пойдут на создание новых рабочих мест и улучшение инфраструктуры.

"Расходы необходимы, потому что мы переживаем огромный экономический шок", — сказала газете Wall Street Journal портфельный менеджер Janus Henderson Investors Джейн Шумаке (Jane Shoemake). Однако она добавила, что инвесторы проявляют осторожность, поскольку "есть понимание, что в какой-то момент за это придется платить: в какой-то момент возможно повышение налогов".