Российский рынок акций растет на нейтральном внешнем фоне
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российский рынок в последний мартовский день слегка подрастает по основному индексу Мосбиржи на нейтральном внешнем фоне, некоторые бумаги дорожают на соответствующих корпоративных историях, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 15.14 мск растёт на 0,06%, до 3527,39 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,02%, до 1475,27 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 52 копейки, до 75,33 рубля, курс евро — на 60 копеек, до 89,31 рубля.
Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,2%, до 64,3 доллара за баррель.
Российский рынок поддерживает осторожную динамику прочих мировых рынков, которые находятся в ожидании подробностей нового стимулирующего плана президента США Джо Байдена объёмом 3 триллиона долларов, а также источников его финансирования, отмечает Сергей Кауфман из ГК "Финам".
ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ
Акции ВТБ дорожают на 6,82%, а ранее в среду — на 7,6%, до 4,289 копейки, обновив максимум за год, отыгрывая в первой половине дня отчетность и прогноз прибыли.
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за январь-февраль выросла в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 58,4 миллиарда рублей, сообщил банк ранее в среду. Член правления банка Дмитрий Пьянов теперь ожидает рекордного по прибыли первого квартала и рекордного года с чистой прибылью в 250-270 миллиардов рублей.
"Это увеличивает надежды инвесторов на выполнение амбициозной цели ВТБ по достижению 250-270 миллиардов рублей прибыли по итогам 2021 года против прибыли в 75,3 миллиарда рублей в 2020 году", — говорит Кауфман.
Акции "Северстали" (+2,59%) дорожают из-за вчерашнего сообщения о том, что компания повысила внутренние цены на сталь на 8,1%, также указывает аналитик.
Также в лидерах роста – акции ММК (+3,53%), Московской биржи (+2,38%), ПИКа (+2,09%).
В лидерах снижения котировок – акции ДВМП (-2,02%), ТМК (-1,46%), расписки Mail.Ru (-1,39%), TCS (-1,38%), "Газпром нефти" (-1,22%), а также акции Petropavlovsk (-1,19%), "ВСМПО-Ависмы" (-1,12%) и расписки "Ленты" (-1,05%).
Привилегированные акции "Татнефти" дешевеют на 0,55%, обыкновенные акции – на 0,49%. Ранее в среду компания опубликовала отчет по МСФО за прошлый год, согласно которому чистая прибыль компании упала на 46,2% относительно аналогичного показателя за 2019 год.
"Результаты за 2020 год мало что могут сказать о текущем состоянии компании на фоне изменения налогового режима и роста цен на нефть с начала года, в связи с чем маловероятно, что они окажут влияние на котировки. Единственная интрига – выплатит ли "Татнефть" в качестве дивидендов 100% свободного денежного потока, как на протяжении года говорил менеджмент", — замечает Кауфман.
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Российские фондовые индикаторы на предыдущей сессии уходили ниже ближайших поддержек, но сумели отскочить, передвинув их на вчерашние минимумы: 3504 пунктов у индекса Мосбиржи и 1452 пунктов у индекса РТС, отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".
Если мировые рынки возобновят активное снижение, эти технические препятствия могут быть пройдены с ускорением нисходящего движения, полагает он.
Также повлиять на динамику рублевых активов и нефтяного рынка способны еженедельные данные о запасах и добыче нефти в США, публикуемые в 17.30 мск, обращает внимание аналитик.
"Улучшение внешнего фона будет способствовать возвращению отечественного рынка в зеленый сектор в течение сегодняшних торгов. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: 3470-3555 пунктов", — добавляет Александр Осин из компании "Фридом финанс".
https://1prime.ru/Financial_market/20210331/833362364.html