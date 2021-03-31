МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российский рынок в последний мартовский день слегка подрастает по основному индексу Мосбиржи на нейтральном внешнем фоне, некоторые бумаги дорожают на соответствующих корпоративных историях, следует из динамики торгов. "В Вашингтоне раскрыли козыри". Сколько будет стоить рубль к лету

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.14 мск растёт на 0,06%, до 3527,39 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,02%, до 1475,27 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 52 копейки, до 75,33 рубля, курс евро — на 60 копеек, до 89,31 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,2%, до 64,3 доллара за баррель.

Российский рынок поддерживает осторожную динамику прочих мировых рынков, которые находятся в ожидании подробностей нового стимулирующего плана президента США Джо Байдена объёмом 3 триллиона долларов, а также источников его финансирования, отмечает Сергей Кауфман из ГК "Финам".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции ВТБ дорожают на 6,82%, а ранее в среду — на 7,6%, до 4,289 копейки, обновив максимум за год, отыгрывая в первой половине дня отчетность и прогноз прибыли.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за январь-февраль выросла в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 58,4 миллиарда рублей, сообщил банк ранее в среду. Член правления банка Дмитрий Пьянов теперь ожидает рекордного по прибыли первого квартала и рекордного года с чистой прибылью в 250-270 миллиардов рублей.

"Это увеличивает надежды инвесторов на выполнение амбициозной цели ВТБ по достижению 250-270 миллиардов рублей прибыли по итогам 2021 года против прибыли в 75,3 миллиарда рублей в 2020 году", — говорит Кауфман.

Акции "Северстали" (+2,59%) дорожают из-за вчерашнего сообщения о том, что компания повысила внутренние цены на сталь на 8,1%, также указывает аналитик.

Также в лидерах роста – акции ММК (+3,53%), Московской биржи (+2,38%), ПИКа (+2,09%).

В лидерах снижения котировок – акции ДВМП (-2,02%), ТМК (-1,46%), расписки Mail.Ru (-1,39%), TCS (-1,38%), "Газпром нефти" (-1,22%), а также акции Petropavlovsk (-1,19%), "ВСМПО-Ависмы" (-1,12%) и расписки "Ленты" (-1,05%).

Привилегированные акции "Татнефти" дешевеют на 0,55%, обыкновенные акции – на 0,49%. Ранее в среду компания опубликовала отчет по МСФО за прошлый год, согласно которому чистая прибыль компании упала на 46,2% относительно аналогичного показателя за 2019 год.

"Результаты за 2020 год мало что могут сказать о текущем состоянии компании на фоне изменения налогового режима и роста цен на нефть с начала года, в связи с чем маловероятно, что они окажут влияние на котировки. Единственная интрига – выплатит ли "Татнефть" в качестве дивидендов 100% свободного денежного потока, как на протяжении года говорил менеджмент", — замечает Кауфман. Кто из россиян рискует лишиться всех своих накоплений

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российские фондовые индикаторы на предыдущей сессии уходили ниже ближайших поддержек, но сумели отскочить, передвинув их на вчерашние минимумы: 3504 пунктов у индекса Мосбиржи и 1452 пунктов у индекса РТС, отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

Если мировые рынки возобновят активное снижение, эти технические препятствия могут быть пройдены с ускорением нисходящего движения, полагает он.

Также повлиять на динамику рублевых активов и нефтяного рынка способны еженедельные данные о запасах и добыче нефти в США, публикуемые в 17.30 мск, обращает внимание аналитик.

"Улучшение внешнего фона будет способствовать возвращению отечественного рынка в зеленый сектор в течение сегодняшних торгов. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: 3470-3555 пунктов", — добавляет Александр Осин из компании "Фридом финанс".