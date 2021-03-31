МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы США растут в последний день первого квартала, готовясь завершить его заметным ростом, свидетельствуют данные торгов. "Вопреки недовольству". Зачем пытаются удешевить доллар и евро

По состоянию на 16.48 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,2%, до 33134,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,1%, до 13189,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,42%, до 3975,37 пункта.

Индексы Уолл-стрит готовятся завершить первый квартал ростом: DJIA в январе-марте, без учёта сегодняшнего дня, вырос почти на 9%, S&P 500 — на 6,6%, а NASDAQ увеличился более чем на 2%. При этом в ходе первого квартала все три индекса установили новые исторические рекорды. Трейдеры с оптимизмом оценивали перспективы развития мировой экономики. В частности, позитивным стало принятие пакета мер "поддержки" экономики США объемом в 1,9 триллиона долларов.

Сегодня трейдеры также обратили внимание на статистику числа рабочих мест в частных компаниях США. В марте показатель вырос на 517 тысяч при прогнозе роста на 550 тысяч. Инвесторы также ожидают данных о безработице в стране, которые будут опубликованы в пятницу. Аналитики ожидают снижения показателя до 6% с 6,2%.

Кроме того, трейдеры ждут, что президент США Джо Байден представит в среду новый пакет мер восстановления экономики. По данным СМИ, его размер может составить 2,25 триллиона долларов, они пойдут на создание новых рабочих мест и улучшение инфраструктуры.