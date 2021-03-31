МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Курс рубля заметно растет к доллару и к евро в последний день марта при укреплении к доллару других "развивающихся" валют.

Снижение цен на нефти и мировых фондовых индексов не мешают росту курса рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.40 мск снижается на 56 копеек, до 75,29 рубля, курс евро — на 59 копеек, до 88,32 рубля, следует из данных Московской биржи. "Вопреки недовольству". Зачем пытаются удешевить доллар и евро

РОСТ ВСЛЕД ЗА ВАЮТАМИ EM

Российская валюта в среду торгуется в уверенном плюсе. Укрепление валют ЕМ на форексе против доллара сигнализирует о глобальном увеличении аппетита к риску.

При этом умеренное снижение цен на нефть не мешает росту курса рубля. Стоимость барреля сорта Brent теряет сейчас около 0,7%, достигая 63,7 доллара за баррель. Внимание трейдеров обращено к соглашению ОПЕК+. Позднее в среду пройдет заседание министерского мониторингового комитета альянса (JMMC), по итогам никаких окончательных решений не ожидается. Итоговое решение альянс примет 1 апреля на заседании министров всех стран ОПЕК+.

Фондовые индексы и фьючерсы не демонстрируют единой динамики. Американский рынок позитивно реагирует на ожидания трейдерами представления президентом США Джо Байденом нового пакета мер восстановления экономики. По данным СМИ, его размер может составить 2,25 триллиона долларов, они пойдут на создание новых рабочих мест и улучшение инфраструктуры. Эти же ожидания и поддерживают ослабление доллара на форексе.

Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,8 тысячи за баррель сорта Brent – близко к максимуму за несколько лет. Российский рынок акций растет на нейтральном внешнем фоне

ПРОГНОЗЫ

Сегодняшний рост курса рубля показывает, что любой текущий позитив (разворот доллара на форексе) двигает курс рубля вверх, и это подтверждает тезис о сохранении значительной премии за нерыночный риск в текущих котировках, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Сохранение геополитической угрозы, вероятно, продолжит сдерживать какой-то серьезный рост рубля, но при отсутствии негатива это не исключает медленного ползущего укрепления валюты РФ. Пока же рабочим остается диапазон 75-76 рублей за доллар. Среднесрочно сохраняем умеренно позитивный взгляд на рубль с возвратом курса к 73-74 рублям за доллар", — добавляет он.

Надежная техническая поддержка снижению доллара находится в области 74,84–75,08 рубля, оценивает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"До закрепления курса под отметкой 74,84 рубля более вероятно возобновление роста доллара и еще одна попытка преодоления им уровня 77 рублей", – оценил эксперт.