МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Курс доллара к вечеру еще больше снижается по отношению к евро после нескольких дней роста, свидетельствуют данные торгов. "Вопреки недовольству". Зачем пытаются удешевить доллар и евро

По состоянию на 17.52 мск курс евро к доллару рос до 1,1749 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1714 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивался до 110,61 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 110,34 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,2%, до 93,11 пункта.

В среду евро продолжает дорожать к доллару в рамках коррекции после двух дней снижения. В марте курс евро по отношению к американской валюте упал на 2,7%, а с начала года – почти на 4%.

При этом аналитики Capital Economics, чьи прогнозы приводит газета Wall Street Journal, ожидают укрепления доллара в течение следующих нескольких лет, поскольку доходность гособлигаций США растет более быстрыми темпами, чем в других странах. Рост доходности казначейских облигаций будут поддерживать финансовое стимулирование американской экономики и быстрое развертывание вакцинации, отметили эксперты.

Инвесторы также обратили внимание на макростатистику. Так, число рабочих мест в частных компаниях США в марте выросло на 517 тысяч после роста на 176 тысяч месяцем ранее. При этом показатель вырос немного меньше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост на 550 тысяч.

Кроме того, трейдеры ожидают, что президент США Джо Байден представит в среду новый пакет мер восстановления экономики. По данным СМИ, его размер может составить 2,25 триллиона долларов, они пойдут на создание новых рабочих мест и улучшение инфраструктуры.