МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в среду по основным индексам на улучшении настроений на рынке металлов и стабилизации котировок нефти, а также на корпоративных новостях, следует из динамики торгов. "В Вашингтоне раскрыли козыри". Сколько будет стоить рубль к лету

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,47%, до 3541,72 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,15%, до 1477,11 пункта.

За март индекс Мосбиржи вырос на 5,83%, а за первый квартал – на 7,68%, индекс РТС за месяц поднялся на 4,62%, а с начала года – на 6,46%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.07 мск снижается на 33 копейки, до 75,52 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 88,73 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,1%, до 64,24 доллара за баррель. Большинство фьючерсов на металлы, в том числе драгоценные, растет, при этом котировки фьючерса на палладий поднимаются на 2,9%.