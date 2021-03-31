МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги последнего дня квартала на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом стоимости, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций вырос на улучшении настроений на товарных рынках

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 1,53%, до 7,56 доллара, "Новатэка" — на 0,66%, до 197,5 доллара. Бумаги "Лукойла" не изменились в цене, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 80,86 доллара, "Газпрома" — подорожали на 1,12%, до 5,96 доллара, а "Газпром нефти" — подешевели на 1,21%, до 24,4 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 2,03%, до 31,18 доллара, "Северстали" — на 4,07%, до 20,18 доллара, расписки НЛМК подорожали на 2,84%, до 31,88 доллара.

Расписки ВТБ увеличились в цене на 19,22%, до 1,09 доллара, Сбербанка — не изменились в стоимости, оставшись на уровне в 15,4 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась при этом на 1,86%, до 58 долларов.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 1,01%, до 9,04 доллара, "Магнита" — на 1,56%, до 14,99 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 0,15%, до 3,24 доллара.