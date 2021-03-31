МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Профессиональные участники рынка ценных бумаг должны будут с 1 октября соблюдать норматив достаточности капитала и формировать резервы под кредитные требования, следует из сообщения Центробанка РФ. Инвестстратег назвал самые плохие финансовые советы

Резерв под обесценение активов, составляющих кредитные требования, будет вычитаться из величины основного капитала при расчете его норматива. Подобный подход реализован для банков, а у брокеров требований к резервированию нет, хотя они так же, как и банки, могут использовать в своих интересах средства клиентов в том числе для того, чтобы выдавать займы и заключать сделки внебиржевого РЕПО, в результате которых возрастает кредитный риск брокера в отношении его контрагентов, поясняет ЦБ.

Этот резерв можно будет уменьшать, если требования обеспечены активами хорошего качества, при этом сам расчёт достаточности капитала для брокеров ЦБ планирует внедрить раньше, чем собирался ранее.

"Норматив достаточности капитала планируется установить на полгода раньше, чем предполагалось, а переходный период сократить с трёх до полутора лет. Таким образом, на первом этапе норматив составит 4%, с 1 апреля 2022 года — 6%, с 1 октября 2022 года — 8% (это целевое значение)", — говорится в сообщении регулятора.

"Мы решили ускорить введение норм, направленных на повышение надежности профучастников, так как количество их клиентов растет очень быстро. Мы хотим создать нормативную среду, которая защищает клиента от реализации кредитных рисков на стороне брокера. Инвестиции сами по себе — рискованная деятельность, но риски финансовой устойчивости профучастников в условиях бурного роста рынка не должны ложиться на клиентов", — прокомментировал заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.