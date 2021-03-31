МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Рубль растет к доллару и к евро на фоне укрепления к доллару "развивающихся валют".

Неуверенная динамика рынка нефти не дает курсу рубля активно расти, и он сбавляет темпы против дневных.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.30 мск снижался на 29 копеек — до 75,56 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 88,73 рубля, следует из данных Московской биржи. В течение торгов среды доллар максимально опускался до 75,22 рубля, евро — до 88,2 рубля. "В Вашингтоне раскрыли козыри". Сколько будет стоить рубль к лету

РОСТ ВСЛЕД ЗА ВАЮТАМИ EM

Российская валюта в среду торгуется в плюсе против основных резервных валют на фоне общего спроса на "развивающиеся валюты". Их укрепление на форексе против доллара является главным триггером повышения рубля.

Рост аппетита к риску поддерживается ожиданиями трейдеров по поводу представления президентом США Джо Байденом нового пакета мер восстановления экономики. По данным СМИ, его размер может составить 2,25 триллиона долларов, они пойдут на создание новых рабочих мест и улучшение инфраструктуры.

При этом неуверенная динамика рынка нефти не дает курсу рубля активно расти. Стоимость барреля сорта Brent теряет сейчас около 0,7%, до 63,7 доллара за баррель сорта Brent.

Фондовые индексы США растут, поддерживая аппетит к риску.

Фактором поддержки рубля стали аукционы Минфина по размещению ОФЗ. Ведомство продало бумаг на 355 миллиардов рублей (по номиналу), что является рекордным показателем с ноября прошлого года. Аналитики рассказали, когда в России упадут цены на жилье

ПРОГНОЗЫ

Рубль постепенно приходит в норму после встряски, пережитой во второй половине марта, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"В четверг доллар будет тяготеть к отметке 75 рублей. У евро потенциал снижения больше. Европейская валюта сдает позиции шестую сессию подряд. В четверг пара она может торговаться в диапазоне 88-88,5 рубля", — добавил эксперт.

С технической точки зрения довольно позитивно, что курс остается ниже 76 рублей четвертый день подряд, считает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"Однако, чтобы восстановить позитивный настрой рублю, нужно завершить неделю ниже уровня 75 рублей за доллар. До этого момента риски возврата доллара к росту остаются", — добавляет он.