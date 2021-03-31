МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают по итогам апреля снижения российского рынка акций по основным индексам, но заметного роста курса рубля к доллару, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи опустится за месяц на 1,3%, оказавшись чуть ниже 3500 пунктов, а РТС – на 0,5%, до 1470 пунктов.

Цена на нефть марки Brent останется немного выше 64 долларов за баррель, курс евро на форексе поднимется в пределах 1,5 центов, в район 1,188 доллара, стоимость золота сползет на 30 долларов, до 1680 долларов за тройскую унцию, инфляция в РФ составит 0,6% за месяц, оценивают аналитики.

Курс доллара упадет на 1,2 рубля от биржевых уровней сегодняшнего вечера, до 74,3 рубля, евро останется около 88,6 рубля, также ожидают аналитики.

За март индекс Мосбиржи вырос на 5,83%, а за первый квартал – на 7,68%, индекс РТС за ушедший месяц поднялся на 4,62%, а с начала года – на 6,46%. "В Вашингтоне раскрыли козыри". Сколько будет стоить рубль к лету

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Мировые рынки в апреле будут обращать внимание на ряд событий, который связан ситуацией вокруг пандемии нового коронавируса, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"В частности, ключевой темой станет развитие "третьей волны" в ряде стран и регионов: ЕС, Бразилии, Индии, ряда штатов США. Фактор доступности вакцин уже отыгран рынками, но процесс вакцинации идет медленно, что может заставить инвесторов более сдержанно оценить экономические перспективы на текущий год", — говорит он.

Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций" добавляет, что негативом, сдерживающим риск-аппетиты в глобальном масштабе, остаются не только эта "третья волна", но и общее укрепление доллара и рост доходности долгового рынка. Так, доходность UST-10 к концу марта вернулась к значениям выше 1,7%, напоминает он.

В случае дальнейшего роста долларовых ставок товарные рынки и рынки акций могут столкнуться с оттоком средств инвесторов, для которых американские казначейские облигации станут более интересны, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Прогнозы масштабного роста американской экономики уже в ценах, и потенциал роста прогнозов прибыли эмитентов, вероятно, весьма ограничен. Кроме того, набирает силу ротация из американских облигаций в китайские, что провоцирует дальнейший рост стоимости капитала и негативно влияет на фундаментальную оценку акций", — обращает внимание Валерий Вайсберг из ГК "Регион".

В то же время мягкость ключевых регуляторов, масштабные стимулы в США, а также хорошие темпы восстановления китайской экономики – факторы в пользу рисковых активов, добавляет Бахтин.

В фокусе также останется макроэкономическая статистика, которая будет давать поводы для пересмотра ожиданий траектории восстановления мировой экономики, в частности, важным фактором станет динамика деловой и потребительской активности, отмечает Зварич.

На рынке энергоносителей он ожидает снижения ближайшего фьючерса на нефть марки Brent к нижней границе диапазона 60-63 доллара за баррель.

Происходит коррекция на рынке сырьевых товаров, также замечает Вайсберг. С одной стороны, это снижает инфляционное давление, в частности, в России, а с другой — оказывает давление на доходы от экспорта, указывает он.

"Пробка в Суэцком канале поддержала котировки нефти, решительно двигавшейся в направлении 60 долларов за баррель, а, возможно, и ниже. По итогам переговоров ОПЕК+ уже может быть недостаточно простого сохранения квот и потребуются дополнительные усилия, например, увеличение добровольного сокращения со стороны стран Персидского залива", — говорит эксперт.

Впрочем, итоги обсуждения возможного пересмотра квот нефтедобычи в ОПЕК+ на май, которые могут серьёзно сказаться на котировках нефти и в ближайшие дни, ещё впереди — 1 апреля состоится заседание всех официальных представителей стран альянса. Аналитики рассказали, когда в России упадут цены на жилье

ВОЗМОЖНАЯ ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Инфляционные риски в США могут вылиться в дальнейший рост доходности базовых активов, укрепление доллара и сдержанный интерес к рискованным активам, считает Евстифеев.

Учитывая перечисленные факторы, Зварич ожидает преобладания коррекционных настроений на мировых рынках в течение апреля, что может привести к их отступлению от локальных и глобальных максимумов. На таком фоне к концу апреля индекс Мосбиржи может оказаться и в районе 3400 пунктов, полагает он.

Непосредственно же для российского рынка есть несколько своих важных тем, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Есть вероятность того, что ЦБ РФ продолжит повышать ключевую ставку, считает он. Если значения до 5% пока не угрожают инвестициям, то ожидания более высокой ставки могут снизить аппетиты к риску отечественных инвесторов, обращает внимание аналитик.

В остальном апрель для рынков не является выдающимся месяцем, поэтому больше можно ждать консолидации, добавляет он.

Также для этого рынка в предстоящие недели одним из ключевых вопросов останется внешняя политика, указывает Бахтин.

"Власти США громко анонсировали санкции, чуть позднее в СМИ просочилась информация об отсутствии единства в рядах вашингтонского истеблишмента относительно целесообразности жестких мер, которые потенциально могут нанести ущерб самим инициаторам ограничений. Если в санкционном разрезе будет продолжаться условная пауза, а цены на нефть сохранятся примерно на текущих уровнях, индекс Мосбиржи в ближайшие недели может выйти в район 3600–3620 пунктов", — считает он.

Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс" ожидает, что апрель начнется с подъема, после того как попытка соскользнуть в глубокую коррекцию провалилась. Мировые рынки демонстрируют устойчивость, и это может стать драйвером для российского рынка, полагает он.

По его прогнозам, индекс Мосбиржи в апреле будет находиться в диапазоне 3500-3600 пунктов. "Вопреки недовольству". Зачем пытаются удешевить доллар и евро

РУБЛЬ ВОЗЬМЕТ РЕВАНШ?

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ и рост доходности на рынке ОФЗ постепенно возвращают привлекательность рублю, считает Кочетков. "Сдерживающим фактором остаются санкционные риски, но также появляются признаки того, что санкционное давление может стабилизироваться. Поэтому при росте цен на сырьё и восстановлении деловой активности в мире рубль может начать укрепление", — оценивает он.

Курс доллара в отсутствие ужесточения санкционной риторики, скорее всего, вернется в диапазон 73-75 рублей, считает Зварич.

Новостной фон спокойный, курс, скорее всего, удержится в коридоре 73-76 рублей за доллар, считает и Ващенко.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Лидерами же роста среди фондовых эмитентов в РФ, на его взгляд, будут акции нефтегазового и транспортного сектора.

Также можно ждать позитивной динамики финансового сектора: в текущем году прибыли финансовых организаций могут увеличиться за счёт сокращения отчислений на обеспечение резервов, замечает Кочетков.

Сектор же потребления может остаться под давлением из-за мер ограничения роста цен. Впрочем, и в секторе нефти и газа можно ждать не роста, а консолидации на фоне продления ограничений на добычу ОПЕК+, но также сохранения слабого спроса на сырьё в Европе и некоторых других регионах мира, добавляет эксперт.

Также акции золотодобывающих компаний продолжат дешеветь, поскольку высокая доходность по казначейским обязательствам США негативно влияет на цены драгметаллов, считает аналитик. С другой стороны, ожидания новых стимулирующих мер, в том числе в инфраструктурной сфере, будут поддерживать бумаги "недрагоценных" металлургов, заключает он.