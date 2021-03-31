МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ.Стоимость золота упала с начала года на 9,6%, продемонстрировав сильнейшее квартальное падение с 2016 года, свидетельствуют данные торгов. ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2021 году

По итогам торгов среды цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 1,8%, или на 29,9 доллара, до 1713,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожало на 1,6% — до 24,517 доллара за унцию.

Тем не менее по итогам всего первого квартала текущего года золото потеряло 9,6% своей стоимости. При этом его цене все же удалось закрепиться выше 1700 долларов за унцию.

Каждый месяц первого квартала золото дешевело. Такое непрерывное месячное снижение на протяжении всего квартала стало первым с 2018 года (аналогичное снижение было отмечено в третьем квартале). Кроме того, снижение на 9,6% стало сильнейшим с четвертого квартала 2016 года, когда стоимость золота упала почти на 10%.

Давление на стоимость золота оказали в первую очередь рост курса доллара и доходности гособлигаций США, которые снижают привлекательность золота для инвесторов, так как оно становится менее выгодным активом.

Доходность десятилетних US Treasuries выросла за тот же квартал вдвое, что также во многом привело и к росту курса доллара к другим основным мировым валютам.