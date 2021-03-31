ВАШИНГТОН, 31 мар — ПРАЙМ. Биржевые индексы США закрылись в среду разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов. Россия в январе увеличила экспорт нефти в США в полтора раза

Промышленный индекс DJIA упал на 0,26%, до 32981,55 пункта, тогда как индекс общего рынка S&P 500 вырос на 0,36%, до 3972,89 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,54%, до 13246,87 пункта.

На биржи влияют планы президента США Джо Байдена об очередных крупных тратах — на сей раз на инфраструктуру и другие проекты объемом в 2 триллиона долларов.