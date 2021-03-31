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https://1prime.ru/Financial_market/20210331/833364970.html
Американские биржи закрылись разнонаправленно
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Биржевые индексы США закрылись в среду разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс DJIA упал на 0,26%, до 32981,55 пункта, тогда как индекс общего рынка... ПРАЙМ, 31.03.2021
сша, биржи, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 31 мар — ПРАЙМ. Биржевые индексы США закрылись в среду разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA упал на 0,26%, до 32981,55 пункта, тогда как индекс общего рынка S&P 500 вырос на 0,36%, до 3972,89 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,54%, до 13246,87 пункта.
На биржи влияют планы президента США Джо Байдена об очередных крупных тратах — на сей раз на инфраструктуру и другие проекты объемом в 2 триллиона долларов.