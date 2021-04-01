МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 1 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (март)
|58,8
|59,9 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (1кв2021)
|-1,2%
|3% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (1кв2021)
|-8
|4 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (1кв2021)
|-10
|5 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (1кв2021)
|-5
|-1 (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|12,3%
|-1,7% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (февраль)
|0,5%
|-0,8% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (февраль)
|10,142 млрд австрал.долл
|7,529 млрд австрал.долл (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (март)
|50,9
|50,6 (факт)
|6:45
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,131%
|0,123% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (февраль)
|-4,5%
|1,2% (факт)
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|52,9
|56
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|56,9
|59,8
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|58,8
|58,8
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|66,6
|66,6
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|62,4
|62,4
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|57,9
|57,9
|13:00
|USD
|США — Заседание ОПЕК
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|684 тыс
|680 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (февраль)
|8,2%
|-1,4%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|59
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (март)
|54,4
|53
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (март)
|60,8
|61,3
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|318
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count)
|411
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (март)
|51,5
|51,1
|13:30
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г) (4кв2020)
|-3,4%
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 26.03)
|580,9 млрд долл (на 19.03)
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Татнефть — телеконференция менеджмента по отчетности по МСФО за 4кв2020/2020
|RUB
|МТС — крайний срок предъявления к выкупу ао для акционеров, несогласных с решением ВОСА от 15.02.2021 о реорганизации ПАО
|цена выкупа 328,18 руб за ао
|RUB
|Группа М.Видео-Эльдорадо — СД (о созыве ГОСА, вопросы подготовки)
https://1prime.ru/Financial_market/20210401/833366135.html