МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 1 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (март) 58,8 59,9 (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (1кв2021) -1,2% 3% (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (1кв2021) -8 4 (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (1кв2021) -10 5 (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (1кв2021) -5 -1 (факт)
3:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) 12,3% -1,7% (факт)
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (февраль) 0,5% -0,8% (факт)
3:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (февраль) 10,142 млрд австрал.долл 7,529 млрд австрал.долл (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (март) 50,9 50,6 (факт)
6:45 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,131% 0,123% (факт)
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (февраль) -4,5% 1,2% (факт)
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 52,9 56
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 56,9 59,8
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 58,8 58,8
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 66,6 66,6
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 62,4 62,4
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 57,9 57,9
13:00 USD США — Заседание ОПЕК    
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 684 тыс 680 тыс
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (февраль) 8,2% -1,4%
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 59  
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (март) 54,4 53
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (март) 60,8 61,3
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes 318  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) 411  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (март) 51,5 51,1
13:30 RUB ВВП (квартальный) (г/г) (4кв2020) -3,4%  
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 26.03) 580,9 млрд долл (на 19.03)  
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Татнефть — телеконференция менеджмента по отчетности по МСФО за 4кв2020/2020    
  RUB МТС — крайний срок предъявления к выкупу ао для акционеров, несогласных с решением ВОСА от 15.02.2021 о реорганизации ПАО   цена выкупа 328,18 руб за ао
  RUB Группа М.Видео-Эльдорадо — СД (о созыве ГОСА, вопросы подготовки)    