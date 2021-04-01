МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Рубль консолидируется недалеко от уровней предыдущего закрытия на фоне роста стоимости нефти и снижения валют развивающихся рынков, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 09.54 мск четверга снижался на 1 копейку — до 75,68 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 88,77 рубля.

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В рамках утренней сессии на валютной секции Московской биржи рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Позитивное влияние восстановления цен на нефть нивелирует волна ослабления валют развивающихся стран, что способствует удержанию парой доллар/рубль позиций в районе 75,7 рубля, поясняет он.

В ходе торгов четверга аналитик ожидает дальнейшего движения американской валюты в нижней половине диапазона 75-77,5 рубля, не видя поводов для существенного направленного движения.

"Сегодня, если не произойдет неординарных событий, ждем торгов на валютном рынке в диапазоне 75,3-76 рублей за доллар", — прогнозирует Алексей Антонов из "Алор Брокер".