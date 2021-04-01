МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций с утра повышается по основным биржевым индексам на фоне умеренно позитивных внешних сигналов. Назван регион, где нельзя купить Apple с предустановленным российским ПО

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышался на 0,4% — до 3556 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,1%, до 1478 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг утром прибавляют в пределах 0,6%, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона также растут в диапазоне 0,3-1,5%.

Стоимость нефти повышается на 1,1% — до 63,4 доллара за баррель сорта Brent.