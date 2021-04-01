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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210401/833366752.html
Российский рынок акций открыл апрель в плюсе на внешнем позитиве
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Российский рынок акций с утра повышается по основным биржевым индексам на фоне умеренно позитивных внешних сигналов. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышался на 0,4% — до... ПРАЙМ, 01.04.2021
торги, мосбиржа, ртс, новости, рынки, индексы, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций с утра повышается по основным биржевым индексам на фоне умеренно позитивных внешних сигналов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышался на 0,4% — до 3556 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,1%, до 1478 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг утром прибавляют в пределах 0,6%, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона также растут в диапазоне 0,3-1,5%.
Стоимость нефти повышается на 1,1% — до 63,4 доллара за баррель сорта Brent.