МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск четверга вырос на 17,00 копейки, составив 75,8073 рубля, свидетельствуют данные биржи. Цена на вакцину "ЭпиВакКорона" упадет в два раза

В среду средневзвешенный курс доллара составлял 75,6373 рубля за доллар.