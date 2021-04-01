МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг увеличиваются вслед за общемировой динамикой в первый день торгов второго квартала, рынки оценивают данные макростатистики по региону, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.33 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,7%, до 6760,36 пункта, французский CAC 40 — на 0,4%, до 6091,28 пункта, немецкий DAX — на 0,64%, до 15104,95 пункта, ранее показатель достиг максимальной отметки в 15113,6 пункта, что является новым историческим рекордом. В США начато расследование сделок фонда Archegos

Днем ранее индексы США в основном выросли на ожиданиях новой поддержки экономики страны, при этом высокотехнологичный индекс NASDAQ поднялся сразу на 1,5%. В среду президент США Джо Байден представил план на 2 триллиона долларов, который позволит обновить инфраструктуру и промышленность страны. Биржи АТР закрылись ростом в четверг.

Трейдеры обращают внимание и на статистику по региону. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства по окончательной оценке на март вырос до исторического рекорда для еврозоны и Германии. Показатели составили 62,5 пункта и 66,6 пункта соответственно. Индексы PMI промышленности еврозоны и Франции оказались лучше ожиданий, Германии — в рамках прогноза.

Не оказывает заметного давления на торги статистика по Германии. Так, розничные продажи в стране в феврале сократились на 9% в годовом выражении, ожидалось снижение на 6,3%. В месячном выражении показатель вырос слабее прогноза — на 1,2% вместо ожидаемых 2%.