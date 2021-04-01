МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в четверг на фоне внутренних новостей, которые помогают ослабить опасения за перспективы экономики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.01 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,06% — до 32924 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,94%, до 13212,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — поднимался на 0,32%, до 3980,38 пункта.

Президент США Джо Байден в среду представил план по развитию инфраструктуры на 2 триллиона долларов. По словам Байдена, план позволит обновить инфраструктуру и промышленность страны. План предполагает инвестирование до 1% ВВП ежегодно в инфраструктуру, заплатить за это предполагается с помощью повышения налогов на корпорации в течение 15 лет.

Хотя рынки в целом с оптимизмом восприняли эти новости, но в условиях неопределенности законодательного одобрения инициатив и времени, необходимого для реализации проекта, экономисты в основном воздерживаются от прогнозов относительно потенциального воздействия плана Байдена на экономический рост США. Цены на нефть ускорили темпы роста на ожиданиях по ОПЕК+

"Это проекты, которые реализуются в течение очень длительного периода времени. На то, чтобы что-то из этого было сделано, построено, завершено, потребуются годы, а может, и десятилетия, и экономический эффект от этого будет сильно отличаться от того, когда вы берете очень большую сумму денег и передаете ее отдельным лицам напрямую с помощью чеков и пособий по безработице", — сказал агентству Блумберг экономист Wells Fargo Майкл Пульезе (Michael Pugliese).

Позднее в четверг инвесторы ждут сразу нескольких важных макроэкономических показателей в США. Так, минтруда, по прогнозам, может сообщить, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю снизилось по сравнению с показателем предшествовавшей недели на 4 тысячи, до 680 тысяч заявок. Кроме того, американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) в свою очередь опубликует индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в марте. Эксперты полагают, что показатель поднялся до 61,3% с уровня февраля в 60,8%.