МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 20,71 копейки — до 88,9523 рубля, курс доллара — на 17 копеек, до 75,8073 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 18,7 копейки, составив 81,7226 рубля.