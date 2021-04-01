2021-04-01T13:46:07+03:00
2021-04-01T13:46:07+03:00
2021-04-01T13:46:07+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210401/833368679.html
Официальный курс евро на пятницу вырос 88,95 рублей
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 20,71 копейки — до 88,9523 рубля, курс доллара — на 17 копеек, до 75,8073 рубля, следует из данных Банка... ПРАЙМ, 01.04.2021
рубль, курсы валют, евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 20,71 копейки — до 88,9523 рубля, курс доллара — на 17 копеек, до 75,8073 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 18,7 копейки, составив 81,7226 рубля.