МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Рубль снижается к доллару и к евро, несмотря на рост рынка нефти и "развивающихся" валют.

Усиление геополитических рисков оказывает давление на курс российской валюты, считают аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.53 мск повышался на 46 копеек, до 76,15 рубля, курс евро — на 66 копеек, до 89,44 рубля, следует из данных Московской биржи. Банк России сообщил о новом преимуществе цифрового рубля

СНИЖЕНИЕ ИЗ-ЗА ГЕОПОЛИТИКИ

Российская валюта в четверг торгуется в минусе против основных резервных валют, несмотря на преобладание позитива на мировых рынках.

Так, рынок нефти прибавляет на фоне ожидания решений ОПЕК+ по судьбе сделки о снижении добычи нефти. Позитивно на котировках сказываются и данные минэнерго США о падении за минувшую неделю запасов нефти в стране — впервые с середины февраля — на 900 тысяч баррелей, до 501,8 миллиона. Эксперты при этом ожидали роста показателя на 100 тысяч баррелей.

Стоимость барреля сорта Brent растет сейчас на 2,2%, до 64,1 доллара. Мировые фондовые индексы и "развивающиеся" валюты также растут, сигнализируя об аппетите к риску на мировых рынках. Инвесторы переваривают сообщения о том, что президент США Джо Байден представил план по развитию инфраструктуры на 2 триллиона долларов. План предполагает инвестирование до 1% ВВП ежегодно в инфраструктуру, заплатить за это предполагается с помощью повышения налогов на корпорации в течение 15 лет.

Однако игроки российского валютного рынка обращают внимание на рост геополитических рисков. Против рубля могут выступать заявления Украины о якобы перемещении российских войск у границы с этой страной, а также ожидания реакции Запада на объявление голодовки Алексеем Навальным, считает Роман Наумов из "БКС Мир инвестиций".

Доллар и евро растут к рублю на 0,6-0,8%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,85 тысячи за баррель сорта Brent – близко к максимуму за несколько лет. Власти ведут работу по реструктуризации кредитной нагрузки регионов

ПРОГНОЗЫ

В центре внимания игроков рынка в четверг окажется заседание ОПЕК+, участники которого, вероятно, сохранят ограничения на добычу нефти, что может привести к росту нефтяных котировок, рассчитывает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"Это поддержит рубль, позволив ему игнорировать потенциальное глобальное укрепление доллара, и курс может вернуться к уровню 75,5 рубля за доллар", — оценил он.

До конца недели доллар вряд ли решится на пробой стратегических уровней сопротивления в районе 77-77,5 рубля, считает Юлия Афанасьева из ГК "Финам".

"Пока рано делать большие ставки на продолжение агрессивного роста валюты США к рублю. Пока вероятнее его движение в диапазоне 72,5-77 рублей", — оценила она.