МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) поддерживает идею Банка России о возможности освобождения от налога дивидендов на акции, находящиеся на индивидуальном инвестиционном счете (ИИСе) граждан, так как реализация этой инициативы будет способствовать долгосрочным инвестициям, сказал РИА Новости глава ассоциации Алексей Тимофеев.

Ранее в четверг газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на источники, что на круглом столе в среду в Совете Федерации первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что ЦБ считает, что для ИИС нужно убирать дискриминацию по налогообложению дивидендов по акциям по сравнению с купонным доходом по облигациям.

"Идея Центрального банка, которая была высказана на круглом столе в Совете Федерации и которую мы поддерживаем, заключается в том, чтобы режим ИИСа позволял избегать не только налога на доходы от операций, но также налога на доходы по ценным бумагам", — сказал Тимофеев. Лавров назвал западные санкции "упражнением в бессмысленности"

"Это (особенно касается акций) будет стимулировать долгосрочные инвестиции. Дело в том, что акции дают основания рассчитывать на большую, чем по облигациям, доходность в долгосрочной перспективе, в то время как облигации, хоть и дают ощущение надежности, но являются скорее краткосрочным инструментом. Поэтому мы согласны с тем, что следует поощрять долгосрочные инвестиции граждан именно в акции", — заключил он.

Частные лица в РФ с 2015 года могут (минимум на три года) открыть ИИС у брокера (брокерский счет) или УК (счет доверительного управления) для инвестирования в инструменты фондового рынка, включая акции, облигации, биржевые (ETF) и паевые фонды. Их можно разделить на два типа, и в зависимости от этого инвестору предоставляется право на один из двух видов вычетов по НДФЛ: 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (возврат до 52 тысяч рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода от операций (при закрытии счета).

При этом доход на дивиденды по акциям налогом облагается отдельно, а с января текущего года и купоны по облигациям, в том числе и обращающимся на биржевом рынке, облагаются налогом по ставке в 13%. Однако обладатель облигаций на ИИСе второго типа при условии инвестирования более трех лет получает налоговый вычет в виде полного освобождения от налогообложения полученного инвестдохода.