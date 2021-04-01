МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 2 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг, Испания, Италия, Канада, Сингапур, США, Франция — Страстная пятница — выходной день на биржах
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (март)
|0,2%
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (март)
|5,3%
|4,5%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (март)
|379 тыс
|647 тыс
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (март)
|61,4%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (март)
|465 тыс
|575 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (март)
|6,2%
|6%
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|21,8 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|523,1 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|174,1 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-12,7 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-28,3 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|5,9 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-53,5 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|5,6 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|93,3 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за март 2021
|RUB
|Аэрофлот — СД (результаты деятельности компании по итогам 2020)
|RUB
|Трансконтейнер — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2020)
|154,57 (1П2019) + 0 (фин2019) + 2083,43 (нераспределенная прибыль прошлых лет) — див-д 2019
|782,63 (9м2020) — див-д 2020
|RUB
|Таттелеком — СД (рекоменд. по див-дам 2020)
|0,02021 — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20210401/833370619.html