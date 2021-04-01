МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 2 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
    Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг, Испания, Италия, Канада, Сингапур, США, Франция — Страстная пятница — выходной день на биржах    
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (март) 0,2% 0,1%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (март) 5,3% 4,5%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (март) 379 тыс 647 тыс
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (март) 61,4%  
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (март) 465 тыс 575 тыс
15:30 USD США — Уровень безработицы (март) 6,2% 6%
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 21,8 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 523,1 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 174,1 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -12,7 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -28,3 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC 5,9 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -53,5 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 5,6 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 93,3 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за март 2021    
  RUB Аэрофлот — СД (результаты деятельности компании по итогам 2020)    
  RUB Трансконтейнер — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2020) 154,57 (1П2019) + 0 (фин2019) + 2083,43 (нераспределенная прибыль прошлых лет) — див-д 2019 782,63 (9м2020) — див-д 2020
  RUB Таттелеком — СД (рекоменд. по див-дам 2020) 0,02021 — див-д 2019  