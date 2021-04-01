МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется в первый день квартала в плюсе по основному индексу при нефти, дорожающей более чем на 2%, следует из данных торгов. Новак ожидает роста мирового спроса на нефть в 2021 году

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.27 мск растёт на 0,48%, до 3558,8 пункта, долларовый индекс РТС — снижается на 0,23%, до 1473,76 пункта.

Снижение индекса РТС объясняется ослаблением рубля. Курс доллара расчетами "завтра" растёт в то же время на 40 копеек, до 76,09 рубля, курс евро – на 75 копеек, до 89,53 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 2,2%, превышая 64 доллара за баррель.

На глобальных рынках возобновился рост, хотя и не очень уверенный, также отмечает Дмитрий Беденков из ИК "Русс-Инвест".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – бумаги "Сургутнефтегаза" (обыкновенные акции дорожают на 4,71%, префы – на 1,76%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+3,17%), акции АФК "Система" (+2,41%), бумаги "Сургутнефтегаза" (обыкновенные акции поднимаются в цене на 1,99%, префы – на 1,54%), а также акции ТГК-1 (+1,62%), "Фосагро" (+1,52%) и депозитарные расписки "Русагро" (+1,18%).

В бумагах металлов и добычи, напротив, падение, а накануне этот сектор был лидером дня, продемонстрировав рост на 1,87%, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

В лидерах снижения – акции НЛМК (-2,21%), Московской биржи (-2,12%), бумаги "Россетей" (префы дешевеют на 2%, обыкновенные акции — на 1,1%), акции ММК (-1,95%), "Северстали" (-1,19%), ПИКа (-1,12%), а также акции "Алросы" (-0,99%), ФСК ЕЭС (-0,9%) и обыкновенные акции "Мечела" (-0,87%). Средняя ставка по вкладам крупнейших российских банков выросла

ПРОГНОЗЫ

Повышение котировок во второй половине дня ограничено краткосрочными техническими факторами, считает Александр Осин из компании "Фридом финанс". Целевые диапазоны закрытия торгов четверга для индекса Мосбиржи составляют 3475-3565 пунктов, добавляет он.

Сегодня назначена основная встреча министров ОПЕК+, и пока рынки не ждут сюрпризов, отмечает при этом Беденков.

Индекс Мосбиржи в целом по-прежнему смотрится достаточно уверенно и в четверг стремится ближе к 3600 пунктам, констатирует Елена Кожухова из компании "Велес капитал". И далее, до конца дня, краткосрочный импульс к дополнительному росту цен на нефть, а значит, и российскому фондовому рынку, могло бы дать подтверждение мягкой позиции ОПЕК+ в отношении нефтедобычи, считает она.

В итоге российский рынок может завершить день в плюсе, если цена нефти не начнёт снижаться после решения ОПЕК+, резюмирует Кочетков. "Некоторые сигналы указывают на то, что Саудовская Аравия может поддаться уговорам США и повысить план производства", — поясняет он.