Российский рынок акций торгуется в плюсе на дорожающей нефти
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется в первый день квартала в плюсе по основному индексу при нефти, дорожающей более чем на 2%, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 16.27 мск растёт на 0,48%, до 3558,8 пункта, долларовый индекс РТС — снижается на 0,23%, до 1473,76 пункта.
Снижение индекса РТС объясняется ослаблением рубля. Курс доллара расчетами "завтра" растёт в то же время на 40 копеек, до 76,09 рубля, курс евро – на 75 копеек, до 89,53 рубля.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 2,2%, превышая 64 доллара за баррель.
На глобальных рынках возобновился рост, хотя и не очень уверенный, также отмечает Дмитрий Беденков из ИК "Русс-Инвест".
ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ
В лидерах роста – бумаги "Сургутнефтегаза" (обыкновенные акции дорожают на 4,71%, префы – на 1,76%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+3,17%), акции АФК "Система" (+2,41%), бумаги "Сургутнефтегаза" (обыкновенные акции поднимаются в цене на 1,99%, префы – на 1,54%), а также акции ТГК-1 (+1,62%), "Фосагро" (+1,52%) и депозитарные расписки "Русагро" (+1,18%).
В бумагах металлов и добычи, напротив, падение, а накануне этот сектор был лидером дня, продемонстрировав рост на 1,87%, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".
В лидерах снижения – акции НЛМК (-2,21%), Московской биржи (-2,12%), бумаги "Россетей" (префы дешевеют на 2%, обыкновенные акции — на 1,1%), акции ММК (-1,95%), "Северстали" (-1,19%), ПИКа (-1,12%), а также акции "Алросы" (-0,99%), ФСК ЕЭС (-0,9%) и обыкновенные акции "Мечела" (-0,87%).
ПРОГНОЗЫ
Повышение котировок во второй половине дня ограничено краткосрочными техническими факторами, считает Александр Осин из компании "Фридом финанс". Целевые диапазоны закрытия торгов четверга для индекса Мосбиржи составляют 3475-3565 пунктов, добавляет он.
Сегодня назначена основная встреча министров ОПЕК+, и пока рынки не ждут сюрпризов, отмечает при этом Беденков.
Индекс Мосбиржи в целом по-прежнему смотрится достаточно уверенно и в четверг стремится ближе к 3600 пунктам, констатирует Елена Кожухова из компании "Велес капитал". И далее, до конца дня, краткосрочный импульс к дополнительному росту цен на нефть, а значит, и российскому фондовому рынку, могло бы дать подтверждение мягкой позиции ОПЕК+ в отношении нефтедобычи, считает она.
В итоге российский рынок может завершить день в плюсе, если цена нефти не начнёт снижаться после решения ОПЕК+, резюмирует Кочетков. "Некоторые сигналы указывают на то, что Саудовская Аравия может поддаться уговорам США и повысить план производства", — поясняет он.
https://1prime.ru/Financial_market/20210401/833370628.html