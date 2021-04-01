МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером немного замедлил темпы снижения по отношению к евро из-за данных о деловой активности в промышленности США, свидетельствуют данные торгов. СМИ узнали о желании стран ОПЕК+ продлить текущую сделку на май

По состоянию на 17.49 мск курс евро к доллару рос до 1,1752 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1728 доллара, до выхода данных о деловой активности в промышленности показатель находился на уровне 1,1754 доллара. Курс доллара к иене снижался до 110,68 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 110,7 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 93,12 пункта.

Поддержку доллару оказывают макростатистика, оказавшаяся лучше прогнозов. Так, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в марте вырос до 64,7% со значения февраля в 60,8%. Показатель достиг максимума с 1983 года.

В то же время росту доллара препятствуют данные по рынку труда, которые оказались хуже ожиданий аналитиков. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю неожиданно выросло на 61 тысячу, до 719 тысяч.

Кроме того, президент США Джо Байден в среду представил программу на 2 триллиона долларов, при том что совсем недавно был принят пакет на 1,9 триллиона. По словам Байдена, новый план позволит обновить инфраструктуру и промышленность страны. Он предполагает инвестирование до 1% ВВП ежегодно в инфраструктуру, а заплатить за это предполагается с помощью повышения налогов на корпорации в течение 15 лет.

Глава отдела валютной стратегии Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley) сказала газете Wall Street Journal, что ралли доллара в этом году может продолжиться, учитывая оптимизм рынков относительно перспектив роста экономики США, а также на фоне карантинных ограничений в Европе. Аналитик сказала, что Rabobank понизил трехмесячный прогноз курса доллара к евро до 1,17 доллара.