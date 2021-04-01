2021-04-01T18:45:34+03:00
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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210401/833371480.html
Золото дорожает на снижении доходности гособлигаций США
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Стоимость золота растет почти на 1% в четверг вечером на фоне снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.10 мск цена июньского... ПРАЙМ, 01.04.2021
биржи, золото, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота растет почти на 1% в четверг вечером на фоне снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.10 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,83%, или на 14,05 доллара, до 1729,65 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,9% — до 24,747 доллара за унцию.
Динамика стоимости золота по-прежнему реагирует на колебания доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries снижается в четверг до 1,686% с уровня прошлого закрытия в 1,746%.
В то же время аналитики отмечают, что рост стоимости драгметалла может быть техническим. Аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Блумберг, полагает, что рост цены на золото связан с перебалансировкой портфеля активов инвесторов в конце месяца и конце квартала.