МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота растет почти на 1% в четверг вечером на фоне снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Банк России изменил структуру международных резервов страны

По состоянию на 18.10 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,83%, или на 14,05 доллара, до 1729,65 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,9% — до 24,747 доллара за унцию.

Динамика стоимости золота по-прежнему реагирует на колебания доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries снижается в четверг до 1,686% с уровня прошлого закрытия в 1,746%.

В то же время аналитики отмечают, что рост стоимости драгметалла может быть техническим. Аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Блумберг, полагает, что рост цены на золото связан с перебалансировкой портфеля активов инвесторов в конце месяца и конце квартала.