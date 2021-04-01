МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение к доллару и евро на фоне перехода рынка нефти к снижению.

Усиление геополитических рисков оказывает в четверг давление на курс российской валюты, считают аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.41 мск рос на 61 копейку, до 76,3 рубля, курс евро — на 1,05 рубля, до 89,83 рубля, следует из данных Московской биржи. Страны ОПЕК+ приняли решение об увеличении добычи нефти

СНИЖЕНИЕ ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ

Российская валюта в четверг продолжает торговаться в минусе и усиливает падение против основных резервных валют на фоне ухудшения внешних сигналов.

Так, рынок нефти перешел вечером к снижению, хотя в течение дня рос. Стоимость барреля сорта Brent сейчас теряет 0,1%, до 62,7 доллара за баррель сорта Brent. Страны ОПЕК+ согласовали постепенный рост добычи нефти в течение трех месяцев, то есть в мае-июле, что оказало давление на котировки.

Мировые фондовые индексы и "развивающиеся валюты" растут, сигнализируя об аппетите к риску на мировых рынках.

Однако игроки внутреннего валютного рынка обращают внимание на негативную динамику на рынке рублевого долга, где попытки восстановления пока выглядят недостаточно убедительными, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Также сказывается со сложный геополитический фон, поддерживающим повышенную высокую неопределенность в настроениях инвесторов", — добавляет он.

В итоге доллар и евро растут вечером к рублю на 0,8-1,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,8 тысячи за баррель сорта Brent – близко к максимуму за несколько лет. Банк России изменил структуру международных резервов страны

ПРОГНОЗЫ

Российский рубль слабеет из-за внешнеполитических рисков и падения продаж валюты экспортерами после завершения налогового периода, считает Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс". "Ориентир для доллара на пятницу: 75,6-76,6 рубля, для евро — 89-90 рубля", — оценил он.

В рубле чувствуется напряжение: ОПЕК+ собирается с мая постепенно наращивать добычу нефти, и это говорит не в пользу рубля, отмечает Андрей Верников из "Универ капитал".

Доллар развивает восходящее движение, ближайшей целью которого может выступить область сопротивления 76,5–76,7 рубля, полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "В случае ее преодоления мы с большой вероятностью увидим попытку доллара закрепиться над уровнем 77 рублей", — добавляет он.